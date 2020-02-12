شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف لاعب الاهلى السابق يعلن أعتزاله كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد رؤوف لاعب الأهلي و إنبى ومنتخب مصر السابق أعتزاله اللعب بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية المنيا و القناة و بتروجيت و المصرى البورسعيدى و سموحة و وادى دجلة و الإنتاج الحربى و الاتحاد السكندرى .

بدأ أحمد رؤوف اللعب مع منتخب مصر لكرة القدم في عام 2008 و حصل مع الفراعنة علي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة كما حصل علي كأس مصر عام 2011 مع نادي إنبي علي حساب الزمالك قبل إنتقاله للنادي الأهلي و تحقيق بطولة الدوري العام عام 2014 و هو الدوري الذي أقيم بنظام المجموعتين.

أحرز مع النادي الأهلي هدفاً تاريخياً في مرمي فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في بطولة الاتحاد الإفريقي و هي البطولة التي حقق النادي الأهلي لقبها في تلك النسخة و أنقذ هذا الهدف الأهلي من الإقصاء من البطولة لكن رحل رؤوف عن الفريق و انتقل إلي المصري البورسعيدي ولم يكمل مع الأهلي البطولة.

وأضاف أحمد رؤوف في تصريحات تلفزيونية قائلا : "قررت اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد دراسة هذه الخطوة بعناية كبيرة".

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وأضاف أنه قرار صعب عليه ولكن جاء في وقته من وجهه نظره عقب المسيرة الناجحة التي قدمها في الملاعب سواء مع المنتخب الوطني أو الأندية.

وأتم أن وجهته المقبلة ستكون في المجال الفني والتدريب ويخوض حاليا دورات تدريبية لاكتساب الخبرات.