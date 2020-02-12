شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك : الزملكاوي الطبيعي لا يشجع الأهلي في أي بطولة قارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال احمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا يشجع الأهلي حتى لو يخوض منافسات قارية أو عالمية، موضحاً أن تشجيع فريق منافس بداع أنه يلعب باسم البلد شيء مثالي لا يوجد في أي دوري بالعالم.

وأضاف عبد الملك في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، أنا زملكاوي، والزملكاوي الطبيعي لا يشجع الأهلي في أي بطولة قارية، ويتمنى خسارته في جميع البطولات التي يكون الزمالك طرفا فيها أو ليس طرفا فيها.

وكشف أحمد عيد عبد الملك أنه تمنى هزيمة الأهلي من الهلال السوداني والخروج من دوري أبطال أفريقيا، ولا يمكنه تشجيع الأهلي امام أي فريق حتى لو كان هذا الفريق ينتهي لبلد لا يحبها".

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