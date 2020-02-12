شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أول 6 أطقم حكام فى تجربة الـ "VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احمد جمال و احمد حمدي و إبراهيم محجوب و محمود ناجي و محمد يوسف و سعيد حمزة و محمد الحنفي و طارق مجدي و عمرو الشناوي و خالد جمال و محمد ابو خاطر و محمد الصباحي و محمد سلامه و وائل فرحان بالاضافة الي الحكام الدوليون جهاد جريشة و محمد معروف و محمد عادل و إبراهيم نور الدين و احمد الغندوو و محمود ابو الرجال.

في سباق مغاير كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ان مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو.

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كشف أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز موكدا ، أن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.

وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى، أن الفوج الثالث من حكام تقنية الفيديو var اختتم تدريباته وعددهم 24 حكما، منهم 8 حكام ساحة و8 حكام var و8 حكام مساعدين var.