شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : الترجي التونسي فريق كبير ومحترم ولا يجب التقليل منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريق الترجي التونسي كبير ومحترم ولا يجب التقليل من شأنه بعدما نجح في الفوز بأخر لقبين لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك ، أنه كان السبب في وقت سابق، في استقبال الأهلي استقبالا محترما في أجواء من الشحن خلال مباراة الأهلي والترجي في رادس، حينما أجرى معه مذيع تونسي مكالمة للحديث عن الفتنة بين الناديين قبل عامين، وكانت هذا المكالمة سببا فى رفع حالة الطوارئ بتونس وتجهيز استقبال يليق باسم الأهلي.

وأضاف رئيس الزمالك ، أنه يوجه الشكر للاتحاد الأفريقي على استدعاء مسئول قطري لاجتماع بالمغرب والحصول منه على ضمانات لحماية بعثة الفارس الأبيض في الدوحة".

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن جميع لاعبي الزمالك على قدر المسئولية خلال مباراتهم أمام الترجي ، مضيفاُ أنه أبلغ اللاعبين بأهمية المباراة كونها تلعب باسم مصر وليس باسم الزمالك. Advertisements وشدد رئيس الزمالك على علاقاته المميزة مع جميع الأندية العربية والمحلية، موجها رسالة لجماهير الزمالك بضرورة الوقوف خلف الفريق للعودة من جديد للمنافسة على جميع البطولات.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.