شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تلقيت عروض تدريبية في الإمارات والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي ، أنه تلقى عدد من العروض الخارجية من أجل تولي القيادة الفنية لفرق هناك خلال الفترة المقبلة .

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيوينية : "تلقيت عدة عروض من الإمارات والعراق ولكنني رفضت لأنني أسعى في الوقت الجاري لخوض دورات تدريبية"

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وأضاف مدرب الاهلي السابق : "ساخوض دورات تدريبية في أميركا وألمانيا وبعدها سأعود بقوة للتدريب"، موضحاً : "بعد ترك الأهلي تلقيت عرضين من أحد أندية الدوري الممتاز ولكنني لم أشعر أنهما سيمثلان إضافة لي".

يذكر أن ، محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى قد شارك برفقة نجوم العالم فى فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبى الرياضى الدولى، والذى نظمه مجلس دبى الرياضى تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى و رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى و رئيس مجلس دبى الرياضي، بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم فى العالم، أبرزهم كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى.

وكان تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو، حيث انتهى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن منفردا بزعامة القارة السمراء فى البطولة الأفريقية.