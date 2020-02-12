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خالد الغندور : أستقبال أسطورى للاعبى الزمالك من الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد الغندور نجم الزمالك السابق، لاعبي الزمالك بضرورة القتال على لقب السوبر الأفريقي امام الترجي، قائلاً أن المباراة تمثل ارادة وتحد كبير من اللاعبين، وأن البطولات لا تأتي إلا بهذه الإرادة

 

وقال الغندور أن الزمالك في حاجة لإسعاد جماهيره، وأن هذه المباراة ستسهل مهمة الفريق في باقي المباريات القوية هذا الشهر، وسترفع من معنويات اللاعبين مطالبا الجميع بالتركيز للعودة من الدوحة بالكاس

 

ووصف خالد الغندور حالة استقبال بعثة فريق الزمالك في قطر بالأسطوري، معتبرا ان تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي هي السبب في هذه الصورة المشرفة لاستقبال الفريق أن تصريحات رئيس الزمالك عن الأجواء والأمن في قطر صنع حالة شحن ايجابي لدى المسئولين هناك بضرورة توفير اجواء جماهيرية وأمنية تليق بفريق ينافس على السوبر الأفريقي وله تاريخ عظيم مثل الزمالك.

 

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ووجه الغندور رسالة للجماهير البيضاء التى حرصت على التواجد في استقبال الفريق لحظة وصولهم لقطر قائلا:"اللاعيبة مقدره جدا استقبالكم العظيم، وهيموتوا نفسهم علشان يسعدوكم".

 

ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.

 

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.

 

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