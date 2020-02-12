شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : أستقبال أسطورى للاعبى الزمالك من الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد الغندور نجم الزمالك السابق، لاعبي الزمالك بضرورة القتال على لقب السوبر الأفريقي امام الترجي، قائلاً أن المباراة تمثل ارادة وتحد كبير من اللاعبين، وأن البطولات لا تأتي إلا بهذه الإرادة

وقال الغندور أن الزمالك في حاجة لإسعاد جماهيره، وأن هذه المباراة ستسهل مهمة الفريق في باقي المباريات القوية هذا الشهر، وسترفع من معنويات اللاعبين مطالبا الجميع بالتركيز للعودة من الدوحة بالكاس