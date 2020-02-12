شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: لا يوجد مدرب يتمنى مواجهة الأهلي.. والزمالك أسهل للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس والترجي التونسي، أن لقاءات الأهلي والزمالك أمام الفرق التونسية ، تكون في غاية الصعوبة خاصة أنهم يمتلكون تاريخ كبير.

وأكد معلول في تصريحات تليفزيونية ، "رغم صعوبة المباراة الا أن الترجي التونسي مسيطر على الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية والترجي يحاول كسر عقدته في السوبر الإفريقي على حساب الزمالك".

وتابع: "نتيجة الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي ستؤثر على مواجهتيهما في دوري الأبطال".

وأتم: "الأهلي صعب ولا يوجد فريق أو مدرب يحب مواجهة الأهلي بسبب خبراته الأفريقية".

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