شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: لا يوجد مدرب يتمنى مواجهة الأهلي.. والزمالك أسهل للترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد معلول في تصريحات تليفزيونية ، "رغم صعوبة المباراة الا أن الترجي التونسي مسيطر على الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية والترجي يحاول كسر عقدته في السوبر الإفريقي على حساب الزمالك".
وتابع: "نتيجة الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي ستؤثر على مواجهتيهما في دوري الأبطال".
وأتم: "الأهلي صعب ولا يوجد فريق أو مدرب يحب مواجهة الأهلي بسبب خبراته الأفريقية".
وأضاف معلول ، "فرجاني ساسي وطارق حامد من أخطر اللاعبين في صفوف نادي الزمالك وشيكابالا سيكون ورقة الزمالك الرابحة".
وتابع: "الترجي عنده عقده مع السوبر الإفريقي، ولكن الترجي يسعى النسخة الجارية للتويج بها".
وغادرت بعثة الزمالك، صباح أمس الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي في قطر.
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