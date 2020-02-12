شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى: 400 يورو أول راتب.. وأعشق رونالدو.. ومانى أفضل من صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى، إنه لم يكن يهتم بالدراسة، وأن لعبة كرة القدم كانت هدفهع الأساسى والأكبر منذ الطفولة، لافتًا إلى إنه كان سيصبح رجل أعمال صاحب مشروعات كبرى تخدم الناس، هكذا تحدث بادجى فى حواره مع الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

أضاف بادجى عن الأفضل بين ساديو ماني ومحمد صلاح ثنائي ليفربول الانجليزي ، قال: "أحب الثنائي وهم أحد أهم اللاعبين في العالم الآن ولكن بالتأكيد ماني أفضل من صلاح خلال الفترة الحالية".

تابع مهاجم الأهلي الجديد حديثه: "أعشق رونالدو كثيرًا وفان دام وأفلامه المثيرة وكذلك أحب ممارسة لعبة "فيفا".. عن مطربه المفضل؟ أحب مطرب نيجيري يُدعى تكنو وأفضل أكلة سنغالية تُسمى «شيابوجان» فهي أكثر الوجبات الشعبية الشهيرة في السنغال.. وعن حياته الشخصية؟ "عمي أكثر الأشخاص دعمًا لي منذ الطفولة نصحني بالذهاب إلي كرواتيا ولكنني أخترت التواجد في مصر والانضمام إلي الأهلي وأعشق أصدقاء الطفولة والمدرسة، ومازل تربطنا علاقة قوية.. باريس مدينتي المُفضلة وأول راتب في مسيرتي بلغ 400 يورو وأغضب بسهولة ومن أبسط الأسباب فأنا أكون كالمجنون في وقت الغضب".

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وحقق الأهلى انتصارًا كبيرًا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من منافسات الدورى.

أحرز ثلاثية الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 منفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

ووصل فايلر للانتصار الـ14 على التوالي في الدوري رفقة الأحمر من أصل 14 مباراة خاضها ليصبح على بعد 3 مباريات فقط من تكرار إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق، صاحب أطول سلسلة انتصارات مع الأهلي في الدوري برصيد 17 مباراة.