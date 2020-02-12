مرتضى منصور: الزمالك يمثل مصر في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم التهاون بالترجي التونسي في لقاء الفريقين بالسوبر الإفريقي في الدوحة يوم الجمعة المقبل، مضيفًا أن الفريق الأبيض سيمثل مصر على الأراضي القطرية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حصلنا على تعهدات لحماية لاعبي الزمالك في قطر، ولذلك تم استقبال البعثة بهذا الشكل هناك".

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وأضاف: "هذه هي مصر التي كانت في الاستقبال، الزمالك يمثل مصر في قطر حاليًا".

وأكد رئيس الزمالك: "لا نريد أن يقلل البعض من قوة الترجي، إنه فريق كبير وعريق ويتصدر الدوري التونسي، وأشكر الجالية المصرية وجماهير الزمالك في الدوحة على الاستقبال الحافل للبعثة هناك".

وأتم قائلا: "اجتمعنا مع إعلام المصريين وتم استقبال مجلس الإدارة من أجل التنسيق لعدة أمور في قناة الزمالك، وتم الاتفاق على الاجتماع كل خميس، ونستهدف الوصول لمليون مشاهدة خاصةً بعد زيادة الإعلانات".