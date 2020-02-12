مصدر في الزمالك لمصراوي: مهلة لنهاية الشهر لسداد مستحقات فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منحت النادي مهلة لنهاية فبراير من أجل سداد مستحقات البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

ويتولي فيريرا في الوقت الحالي الإدارة الفنية لنادي سانتوس البرازيلي.

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وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لـ"الخليج 365" "تلقينا اخطاراً من لجنة الانضباط بالفيفا بشأن مستحقات فيريرا".

وتابع "تم منح الزمالك مهلة لنهاية الشهر من أجل سداد المستحقات، وهي عبارة عن مكافأة الفوز بالدوري وكأس مصر لموسم 2014-2015".

وقاد البرتغالي فيريرا الزمالك لاستعادة لقب الدوري والفوز بنسخة 2014-2015 بعد أخر تتويج للفريق في موسم 2003-2004، بجانب الفوز بكأس مصر لنفس الموسم، وتحقيق الثنائية.