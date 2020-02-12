مرتضى منصور: الأهلي صدّر أزمة في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة.

ويخوض الزمالك والأهلي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نهاية شهر فبراير الجاري، حيث يستضيف الأحمر فريق صنداونز الجنوب إفريقي، والأبيض فريق الترجي التونسي، والناديان يريدان اللعب يوم 29 باستاد القاهرة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب".

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وأضاف: "لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".

وأوضح: "نتمنى عدم تصدير مشاكل للبلد ووزارة الشباب والرياضة، مستحيل أن ينظم الأمن مباراتين للأهلي والزمالك في يوم واحد".

وأتم مرتضى تصريحاته مطالبا بتأجيل قمة الدوري: "سؤالي لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، هل يُعقل أن يكون هناك يوم واحد فقط يسبق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري؟ نريد المحافظة على اللياقة البدينة لأولاندنا في الفريقين".

يُذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في مباراة السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 20 فبراير الجاري، ثم سيعود الفريقان إلى مصر لخوض مباراة القمة في الدوري الممتاز يوم 24 من الشهر نفسه على ملعب استاد القاهرة.