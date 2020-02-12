حسين السيد: جماهير الصفاقسي يتابعون مباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسين السيد، لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، أن جماهير مدينة صفاقس يتابعون مباريات الفريق الأحمر بسبب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، لاعب الصفاقسي السابق.

وكان الأهلي تعاقد مع علي معلول في صيف 2016 قادما من الصفاقسي، وتألق صاحب الـ30 عامًا مع المارد الأحمر وأصبح أحد الركائز الأساسية مع الفريق.

وقال السيد، في تصريحات هاتفية لقناة "إم بي سي مصر" بعد خوض أول مباراة له مع الصفاقسي يوم الأحد الماضي: "أبذل قصارى جهدي وأتمنى أن يكون لي دور مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "الجماهير في صفاقس تعشق كرة القدم ويتابعون أمام أعيني مباريات الأهلي على المقاهي لمشاهدة علي معلول لأنها بلده، وهذا يسعدني للغاية".

وأكمل: "الدوري التونسي قوي للغاية والأجواء مختلفة، واندمجت بشكل سريع مع زملائي في الفريق، وأتمنى التوفيق لي خلال الفترة المقبلة".

وأتم صاحب الـ28 عاما قائلا: "أتواصل دائما مع أنيس بو جلبان (لاعب الأهلي السابق) وأتوجه بكل الشكر إليه".