الغندور: حكام الأهلي والزمالك من أوروبا باستثناء دولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إن الطاقم الذي سيتولى إدارة مباراة السوبر والدوري بين الأهلي والزمالك سيكون من أوروبا أو أمريكا الجنوبية باستثناء دولتي فرنسا وسويسرا بلدا مدربي الفريقن.

الغندور، أضاف خلال مداخلة مع فضائية أم بي سي مساء اليوم الثلاثاء:"أتواصل مع الحكام في أوروبا هاتفيًا لإدارة المباريات بمصر وليس بإرسال البريد لهم".

وأشاد رئيس لجنة الحكام، خلال المداخلة بأداء حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، إبراهيم نور الدين وكذلك بنظيره في مباراة الزمالك والإسماعيلي محمود عاشور، واصفًا إياه بـ "الجيد جدًا"، مشددًا على أن الجميع عليه دعم الحكم طالما الصورة لا توضح الواقعة خلال المباراة.

وعن لقطة مباراة الأهلي وبيراميدز باحتساب الحكم إبراهيم نور الدين، في مباراة الأهلي وبيراميدز التي تسببت في الهدف الثاني للأهلي، رد الغندور:"انظروا لما فعله أوريجي مع ليفربول أمام برشلونة وهناك لقطات غيرها منتشرة على مواقع التواصل".