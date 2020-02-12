شاهد.. وصول بعثة الترجي إلى الدوحة لمواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي

وصلت بعثة فريق الترجي التونسي مساء الثلاثاء إلى مطار الدوحة، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة. بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة. وتواجدت جماهير باب سويقة في الدوحة لاستقبال بعثة الفريق وتقديم المساندة للفريق أمام الفارس الأبيض مباراة السوبر.

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