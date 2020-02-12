تكريم منتخب الصالات على هامش نهائي كأس مصر الأحد المقبل

ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم مهرجانا رياضيا في الرابعة عصر الأحد المقبل بالصالة الدولية بالدراسة تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد بمناسبة إقامة مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس مصر لكرة الصالات بعد توقف دام خمس سنوات .

وأشارت عبد الحق إلى أن المهرجان سيتضمن تكريما خاصا للمنتخب الوطني لكرة الصالات بعد تأهله لنهائيات كأس العالم للعبة واحتلاله المركز الثاني لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالمغرب. الاتحاد بمناسبة إقامة مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس مصر لكرة الصالات بعد توقف دام خمس سنوات .وأشارت عبد الحق إلى أن المهرجان سيتضمن تكريما خاصا للمنتخب الوطني لكرة الصالات بعد تأهله لنهائيات كأس العالم للعبة واحتلاله المركز الثاني لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالمغرب.

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