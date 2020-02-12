وزير الرياضة يوافق على طلب النادي الأهلي بالمساهمة في علاجه بمبلغ ٦٠٠ الف جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي الاهلي للمساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح

والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي

من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.