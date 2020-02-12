"تدخل وزارة الشباب.. وسفره لأمريكا".. تفاصيل أخر مستجدات مؤمن زكريا

تصدر مؤمن زكريا، في الساعات القليلة الماضية، معدلات الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتخصيص صرف مبلغ وقدره 600 ألف جنيه للاعب مؤمن زكريا مساهمة من القلعة الحمراء في علاجه.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، ومراجعة لائحة النشاط الرياضي واتخاذ القرار بما

لا يخالف اللوائح والقوانين، خاصة وأن مؤمن زكريا ليس على قوة النادي الأهلي وانما لاعب سابق، وهو ما يتطلب موافقة الجهة الإدارية على صرف النادي لذلك المبلغ قبل صرفه.

في ذات الصدد، توجه مؤمن زكريا، أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، للتعرف على المرض الذي

يعاني منه في الوقت الحالي، طالبًا من الجماهير الدعاء له.

وقال زكريا إنه لم يحصل على الدعم المادي والمعنوي بالقدر الذي خدم به الأهلي، ولا يرغب في الحديث عن أي شيء يغضب الجماهير مني.

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وفي تصريحات أخرى لـ لاعب النادي الأهلي السابق، وجه الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للأهلي المصري، بشأن مساعدته وتقديم الدعم له خلال رحلته العلاجية.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجماهير القلعة الحمراء، هاشتاج مؤمن زكريا، تضامنًا معه خلال مشواره للشفاء.