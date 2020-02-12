انبي يبحث عن وديتين قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

يبحث الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان عن لقاءين وديين يومي الخميس والإثنين المقبلين استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له 5 مارس المقبل ضمن الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز. مارس المقبل ضمن الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز. وحصل الفريق البترولي على راحة اليوم وغدا بعد لقاء طنطا والذى انتهي بالتعادل السلبي بملعب طنطا امس ضمن الجولة السابعة عشر. وغدا بعد لقاء طنطا والذى انتهي بالتعادل السلبي بملعب طنطا امس ضمن الجولة السابعة عشر. ويستأنف مرانه الخميس استعدادا لقاء الطلائع، ويأتي انبي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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