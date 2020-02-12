رياضة | برشلونة يسعى للتخلص من نجمه من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى للتخلص من نجمه من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة يسعى للتخلص من أحد نجومه من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى قلعة كامب نو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن نيمار رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد تسديد الشرط الجزائي الذي بلغ 222 مليون يورو.

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وأكد الموقع الفرنسي أن برشلونة يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان ينتقل على إثرها نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان إلى باريس سان جيرمان مقابل استعادة النجم البرازيلي نيمار.

وأوضح الموقع الفرنسي أنه في حالة عدم اقتناع إدارة النادي الباريسي باسم جريزمان وعقد الصفقة فإنه سيتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل لبرشلونة في الصيف الماضي من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع نيمار.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة كان قد كشف مؤخرًا عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي.