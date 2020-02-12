رياضة | مرتضى منصور: الجنايني يعاند الزمالك ويرفض تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الجنايني يعاند الزمالك ويرفض تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أخر الاستعدادات الخاصة بالفريق الأول قبل مواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : إذا أصيب لاعب بالقائمة المعلنة من الاتحاد الافريقي أمام الترجي بالسوبر، يحق للزمالك استبداله، والمؤكد أن هناك تعديلات، من الممكن أن يتواجد مصطفى فتحي أو كاسونجو

وأضاف : الزمالك أرسل للجهات الامنية لخوض مباراة الترجي التونسي بدور ربع النهائي، وحصل على موافقة رسمية بخوض اللقاء يوم 29 فبراير

وتابع : عمرو الجنايني يصر على العناد ضد الزمالك، ويرفض تأجيل قمة الدوري أمام الأهلي، ويشترط موافقة الناديين، كيف يعقل أن يعود فريق من السفر يوم 22 فبراير، ويخوض ولقاء قمة يوم 24 فبراير.

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وواصل : وردا على أن الأهلى يتعرض أيضا لنفس الموقف،؟: الأهلى لن يخوض السوبر الأفريقى يوم 14 فبراير قبل مواجهه السوبر المحلى فى الامارات يوم 20

وأردف : الزمالك كان من أسبوعين في المركز السابع أو الثامن في الدوري، اليوم خسر المقاولون أمام بيراميدز لو فوزنا بمباراتين في الدوري سنقترب من الأهلي.

وأتم : الأهلي طلب خوض لقاء صن داونز في استاد القاهرة بعدنا، هل يريدون اختلاق مشكلة؟