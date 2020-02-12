رياضة | ساعات تفصل نجم فلامنجو عن الانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساعات تفصل نجم فلامنجو عن الانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي رينير خيسوس نجم ريال مدريد الجديد سيصل إلى إسبانيا للإنضمام إلى صفوف الملكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدري تعاقد مع رينير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فلامنجو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن رينير ظل مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا والذي لم يحصل على تذكرة العبور لأولمبياد طوكيو إلا أمس بعد الفوز على الأرجنتين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رينير سينضم إلى ريال مدريد إما يوم الخميس أو الجمعة المقبلين لتقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رينير سيشارك هذا الموسم مع ريال مدريد (كاسيتا) وذلك بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق الأول لامتلاك الفريق بالفعل 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.