رياضة | نيمار يكشف عن وجهته في المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يكشف عن وجهته في المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه ديفيد بيكهام أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق في المستقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن شبكة ESPN العالمية أن بيكهام يسعى لتكوين فريق من ألمع نجوم العالم للمساهمة في تطوير كرة القدم في أمريكا بالإضافة إلى التتويج بالألقاب.

ونشرت شبكة ESPN العالمية مقطع فيديو لنيمار صرح خلاله بأنه سينتقل إلى إنتر ميامي في العقد المقبل وذلك بعد اجتماعه مع ديفيد بيكهام واتفقا على هذا الأمر.

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وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أخبرت بيكهام أنه في يوم من الأيام أريد اللعب هناك، إنها فرصة عظيمة لهذا البلد لكي يتم تطوير كرة القدم فيه".

وأضاف: "هذا يعني أنه لدي بالفعل عقد مع بيكهام بعد بضعة سنوات، سأكون هناك وسنعمل سويًا، إنه رئيسي المستقبلي".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"كرة القدم تتطور كثيرًا في أمريكا، اليوم أصبح لديها فرصة لاستقطاب أهم اللاعبين لذلك سوف أوقع لإنتر ميامي خلال السنوات العشر القادمة