رياضة | يوفنتوس يخطط لتوجيه صدمة مدوية لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لتوجيه صدمة مدوية لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن يوفنتوس يخطط لتوجيه صدمة كبيرة إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل وذلك بالتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة صن البريطانية أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس يحلم برؤية جوارديولا على مقعد المدير الفني للسيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أنييلي يعتقد أن جوارديولا هو القطعة المفقودة في يوفنتوس للسيطرة على عرش أوروبا وتحقيق لقب دوري الأبطال المفقود منذ عام 1996.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن أنييلي يعلم أنه سيضطر لإنفاق مبالغ كبيرة لجلب جوارديولا إلى يوفنتوس، حيث يتقاضى الفيلسوف الإسباني حاليًا حوالي 23 مليون يورو مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس سيقوم بتقديم (شيك على بياض) لجوارديولا حتى لا يمثل العامل المادي مصدر إزعاج للمدير الفني الإسباني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا كان أحد المرشحين لتولي قيادة يوفنتوس مطلع الموسم الحالي خلفًا لماكسيميليانو أليجري قبل التعاقد مع ماوريسيو ساري لكنه عاد للصورة من جديد بعد تراجع نتائج السيدة العجوز في الفترة الأخيرة وفقدان عدد كبير من النقاط في الدوري الإيطالي.