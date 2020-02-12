رياضة | سمير عثمان يوضح رأيه فى تطبيق تقنية الفيديو فى الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان يوضح رأيه فى تطبيق تقنية الفيديو فى الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا عن تطبيق تقنية الفار فى بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال سمير محمود عثمان في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تقنية الفيديو ستقلل من الأخطاء، ولكن لازم أمنح الفرصة للحكام للتدرب على التقنية فالجمهور لن يتحمل أخطاء جديدة بعد تطبيقها"

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وتابع: " فيفا وضع 6 شهور للتدرب على تقنية الفيديو ولكن اتحاد الكرة اختذل الموضوع في 28 يوم فقط، وانظروا الى الدوري الإنجليزي فقاموا بتطبيقه موسما كاملا أوف لاين"

وأضاف : "من الوارد تكرار اخطاء الحكام بعد تطبيق تقنية فيديو فالحكام بشر وكل البشر يخطئون"

ويذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور تقوم بتدريب الحكام خلال الايام الحالية على تقنية حكم الفيديو لتطبيقها فى الدور الثانى الذى سينطلق شهر مارس