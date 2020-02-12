رياضة | عاجل.. لاعب الأهلي يعلن إعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاعب الأهلي يعلن إعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد رؤوف لاعب الأهلي السابق، اعتزاله اللعب بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية ابرزها الأهلي والمصري وإنبي والمنتخب الوطني.

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وقال رؤوف خلال حواره عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "انه قرر اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد دراسة هذه الخطوة بعناية كبيرة.

وأضاف أنه قرار صعب عليه ولكن جاء في وقته من وجهه نظره عقب المسيرة الناجحة التي قدمها في الملاعب سواء مع المنتخب الوطني أو الأندية.

وأتم أن وجهته المقبلة ستكون في المجال الفني والتدريب ويخوض حاليا دورات تدريبية لاكتساب الخبرات.