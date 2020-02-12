رياضة | محمد يوسف : تلقيت عروض من الإمارات والعراق ولكنني رفضت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف : تلقيت عروض من الإمارات والعراق ولكنني رفضت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادي الاهلي حول العروض الذى يتلقاها خلال الفترة الحالية بعد مغادرة القلعة الحمراء وعن مستقبله.

وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تلقيت عدة عروض من الإمارات والعراق ولكنني رفضت لأنني أسعى في الوقت الجاري لخوض دورات تدريبية"

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وأضاف :"ساخوض دورات تدريبية في أميركا وألمانيا وبعدها سأعود بقوة للتدريب"

وتابع: "بعد ترك الأهلي تلقيت عرضين من أحد أندية الدوري الممتاز ولكنني لم أشعر أنهما سيمثلان إضافة لي"

وكانت أخر تجارب يوسف كمدرب عام مع الأهلي فى فترة ولاية باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك حاليًا.