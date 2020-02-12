رياضة | نبيل معلول: شيكابا ورقة الزمالك الرابحة أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول: شيكابا ورقة الزمالك الرابحة أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نبيل معلول المدير الفنى السابق لفريق الترجي التونسي عن أخطر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الفريق التونسي على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته يوم 14 فبراير القادم.

وأكد مدرب الترجي السابق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "فرجاني ساسي وطارق حامد من أخطر اللاعبين في صفوف نادي الزمالك".

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كما أشار معلول أن محمود عبد الرازق شيكابالا سيكون هو ورقة الزمالك الرابحة أمام الترجي التونسي.

وأضاف : "الترجي عنده عقده مع السوبر الإفريقي، ولكن الترجي يسعى النسخة الجارية للتويج بها"