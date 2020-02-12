رياضة | بقيادة " هيرو ": بنى سويف 2004  يتوج ببطولة المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة " هيرو ": بنى سويف 2004 يتوج ببطولة المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق بنى سويف الرياضى تحت 16 سنة ببطولة منطقة كرة القدم ببنى سويف وذلك بعد منافسة شرسة مع أندية تليفونات بنى سويف والشبان المسلمين ، وجاء تتويج بنى سويف بلقب البطولة وعدم انتظار نتائج الجولة الثالثة عشر والرابعة عشر بالبطولة وذلك لاحتلال الفريق المركز الاول بفارق 7 نقاط عن تليفونات بنى سويف وصيف المجموعة .

بنى سويف الرياضى خلال الموسم الحالى خاض 12 مباراة ونجح فى تحقيق الفوز فى 11 مباراة وتعادل بمباراة وحيدة فيما لم يتعرض الفريق لاى خسارة ويتبقي له مباراتان .

واستطاع الفريق الحصول على 34 نقطة بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه ونجح لاعبي الفريق فى إحراز 50 هدف فيما تلقت شباك الفريق 7 اهداف اهداف .

ويضم الفريق بصفوف العديد من اللاعبين المتميزين والمتوقع أن يكون لهم مستقبل كروى متميز ببني سويف من بينهم عبدالرحمن محمد واحمد سامي ومحمد ياسر ومحمد مجدي وجابر ياسر ويوسف اشرف ومحمد علي صابر وحسام حسن وعلاء طاحون وعبدالله احمد وعمر لطفي وشيكا ومحمد عبدالفضيل وباسل اسامة .

وحقق بنى سويف إنجاز التتويج بالبطولة بقيادة مصطفي عبدالعال " هيرو " المدير الفنى وفهد سيد المدرب العام وحسن سلامه مدرب حراس المرمى والدكتور حسام جابر تاهيل واصابات ملاعب وعبد الرحمن كمال ادارى الفريق والثلاثى مختار محمد و عماد جهيني ومحمد عطية مسؤولي مهام الفريق ويشرف علي الفريق طارق فتحى مدير قطاع الناشئين .

وجاء ترتيب المجموعة بعد مرور 12 جولة ليسفر عن :

1 - بنى سويف 34 نقطة.

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2 - تليفونات بنى سويف 27 نقطة.

3 - الشبان المسلمين 24 نقطة.

4 - نادى الفشن 19 نقطة.

5 - معلمين ببا 18 نقطة.

6 - بوش الرياضى 9 نقاط.

7 - باروط 3 نقاط.

8 - الواسطى نقطتين.