رياضة | نبيل معلول :الترجي يسيطر على الكرة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول :الترجي يسيطر على الكرة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نبيل معلول المدير الفنى السابق لنادي الترجي التونسي عن مواجهة عن مواجهات الأهلى والزمالك، ومن أصعب وأسهل فى اللقائات.

وأكد معلول على صعوبة مواجهة كلا من الأهلي والزمالك خاصة أن الفريقين يملكون لاعبين على مستوي عالي.

وأكد نبيل معلول في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رغم صعوبة المباراة الا أن الترجي التونسي مسيطر على الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية والترجي يحاول كسر عقدته في السوبر الإفريقي على حساب الزمالك"

Advertisements

وتابع: "نتيجة الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي ستؤثر على مواجهتيهما في دوري الأبطال".

وأتم: "الأهلي صعب ولا يوجد فريق أو مدرب يحب مواجهة الأهلي بسبب خبراته الأفريقية".

ويذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي يوم 14 فبراير القادم على لقب كأس السوبر الإفريقي.