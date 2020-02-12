رياضة | مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وساحة الفيوم بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وساحة الفيوم بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر الخميس، منافسات الاسبوع التاسع عشر، بالمجموعة الرابعة، بدورى القسم الثالث، والتى تضم أندية محافظات بنى سويف، والفيوم، والبحر الأحمر، وتشهد مباريات المجموعة إثارة كبيرة خاصة فى ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة.

سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن، يستضيف ابو كساة، في مباراة قوية يطمح فيها أبناء سمسطا لحصد الثلاث نقاط والعودة لصدارة المجموعة خاصة فى ظل فقدان الصدارة بالجولة الماضية لحساب مطرطارس ، فيما يخوض ابو كساة المباراة لتحقيق نتيجة ايجابية وإيقاف مسلسل إهدار النقاط.

فيما يحل ناصر بنى سويف، ضيفا ثقيلا على، فريق مركز شباب سنورس في مباراة مهمة للفريقان، ويامل ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى اقتناص الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر.

فيما يستضيف الواسطى، بقيادة مديره الفني، أحمد الجيوشي، نظيره، فريق مركز شباب ابشواى ، وجهز الواسطى جميع خطوطه املا فى الفوز بالمباراة والعودة لصدارة المجموعة.

بينما يحل مركز شباب ببا ضيفا ثقيلا على مركز شباب طامية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويحل رأس غارب ضيفا على مركز شباب الفيوم، في مباراة قوية خاصة فى ظل النتائج المتميزة لرأس غارب بالفترة الأخيرة .

ويستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره مركز شباب أطسا.

فيما لن يلعب مطرطارس مباريات بتلك الجولة.



ترتيب المجموعة الرابعة

1 - مطرطارس 31 نقطة.

2 - الواسطى 30 نقطة.

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3- سمسطا 29 نقطة.

4 - عاملين غارب 28 نقطة.

5 - رأس غارب 27 نقطة.

6- ابو كساة 24 نقطة.

7 - طامية 23 نقطة.

8 - ساحة الفيوم 20 نقطة.

9 - أطسا 20 نقطة.

10 - أبشواى 15 نقطة.

11 - ناصر بنى سويف 14 نقطة.

12 - سنورس 14 نقطة.

13 - ببا الرياضى 9 نقاط.