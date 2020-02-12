رياضة | مصطفى حكيم مدير فنى نادى طهطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى حكيم مدير فنى نادى طهطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادى طهطا الرياضى برئاسه الدكتور عادل حلمى رئيس النادي مع مصطفى حكيم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى طهطا الرياضى خلفأ لأسامة البلم المدير الفني السابق للفريق.

ويتكون الجهاز المساعد من محمد الضمرانى مدرب عام، ورضوان بل مدرب حراس مرمى، وأحمد عبد الحكيم للعلاج الطبيعى و عادل حسين مدير كرة و حسن الفوى مدير ادارى.

وكان فريق طهطا تلقى الهزيمة من فريق ديروط بهدفين مقابل هدف، ويحتل فريق طهطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وسبق لحكيم الصعود مع فريق طهطا للقسم الثاني وتولى تدريب نادي أخميم.

وخاض فريق طهطا 14 مباراة تعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، ولم يحقق أى فوز سجل لاعبيه 5 أهداف وسكنت شباكه 21 هدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 31 نقطة.

2- الالومنيوم 29 نقطة.

3- بنى سويف 28 نقطة.

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4- شبان قنا 26 نقطة.

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة.

6- الإعلاميين 18 نقطة.

7- بترول أسيوط 18 نقطة.

8- المنيا 16 نقطة.

9- سوهاج 16 نقطة.