رياضة | الإعلان عن قائمة منتخب الشباب المشاركة في كأس العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قائمة منتخب الشباب المشاركة في كأس العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن قائمة المنتخب لخوض بطولة كأس العرب حيث يقع منتخب مصر في مجموعة كلا من الجزائر وفلسطين والسعودية. وجاءت قائمة الفرعنة كالتالي :- حراسة المرمى: حمزة علاء "الأهلي"، فارس سيد محمود "الاتحاد"، السيد محمد عطية "الزمالك". Advertisements خط الدفاع: محمد أشرف "الأهلي"، أحمد عبد العظيم "محترف في الدوري الإماراتي"، محمود صابر "الأهلي"، يحيى زكريا "المقاصة"، حسام عبد المجيد "الزمالك"، أحمد سيد عبدالنبي "الأهلي"، العشري "إنبي"، حازم هاني "المنصورة". خط الوسط: العربي بدر "الأهلي"، إبراهيم عادل "بيراميدز"، أسامة فيصل "الزمالك"، عبدالغني محمد "الاتحاد"، حسام حسن "غزل المحلة"، زياد محمد "إنبي"، محمد شحاتة "الطلائع"، محمود جهاد "المستقبل"، نادي حسن "الأولمبي". خط الهجوم: عبدالله بحر "دجلة"، أحمد نبيل كوكا "الأهلي"، محمود صابر عبدالمحسن "المستقبل"

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