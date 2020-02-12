رياضة | فتح الله يكشف موقف بيراميدز من ضم ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح الله يكشف موقف بيراميدز من ضم ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود فتح الله، المدرب المساعد لنادي بيراميدز، إن الفريق يتعرض لظروف صعبة بعد إيقاف 5 لاعبين وإن الفوز على المقاولون كان ضروري في ظل موقف بيراميدز.

وقال فتح الله خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "تظلمنا على عقوبات اتحاد الكرة، ولم نستقر على صفقات الصيف ونسعى لإنهاء الدوري في مركز يليق باسم بيراميدز وإمكانياته".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع نجمي الأهلي أحمد فتحي وشريف إكرامي، أوضح فتح الله: "أحمد فتحي وشريف إكرامي يمثلان إضافة لبيراميدز حال إنضمامهما"