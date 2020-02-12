رياضة | عرض إيطالي يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض إيطالي يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن دخول نادي فيورنتينا الإيطالي في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي، مهاجم الفريق الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على فضائية "النهار": "فيورنتينا دخل في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على توقيع رمضان صبحي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته في النادي الأهلي".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري ولذلك سيعود اللاعب لناديه الأصلي هيدرسفيلد والذي بموجه سيكون له الحق في بيعه لأي ناد آخر.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب قد اكد في وقت سابق على أن سعر رمضان صبحي وصل إلى 200 مليون جنيه مصري ولذلك لن يقدر الأهلي على التعاقد معه بشكل رسمي.