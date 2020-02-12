رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 11 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أن الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع الفريق مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الأول من مارس المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ساعات تفصل نجم فلامنجو عن الانضمام لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي رينير خيسوس نجم ريال مدريد الجديد سيصل إلى إسبانيا للإنضمام إلى صفوف الملكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدري تعاقد مع رينير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فلامنجو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن رينير ظل مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا والذي لم يحصل على تذكرة العبور لأولمبياد طوكيو إلا أمس بعد الفوز على الأرجنتين.

أكدت الصحيفة الإسبانية أن رينير سينضم إلى ريال مدريد إما يوم الخميس أو الجمعة المقبلين لتقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رينير سيشارك هذا الموسم مع ريال مدريد (كاسيتا) وذلك بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق الأول لامتلاك الفريق بالفعل 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

- برشلونة يرد على أنباء التعاقد مع مهاجم الريال

رد نادي برشلونة الإسباني على أنباء التعاقد مع مهاجم نظيره نادي ريال سوسيداد افي الفترة الحالية.



وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم نادي ريال سوسيداد لضمه في الفترة الحالية.



ويريد نادي برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية لتعويض المصاب عثمان ديمبلي مهاجم الفريق والذي تأكد غيابه لمدة 6 شهور قادمة.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة نفى جميع الأنباء المتداولة حول توصله إلى اتفاق مع ويليان حوزيه لضمه إلى صفوف الفريق في الفترة الحالية.

- نجم برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح مدوي

حذر البرتغالي نيلسيون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني العدو التقليدي ريال مدريد بخطف صدارة الليجا في المباريات القادمة.



وقال سيميدو في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: بالطبع امر مؤسف اننا لسنا في الصدارة حتي الآن لكن ما زال امامنا الكثير في البطولة، الفارق ليس كثيراً وبإمكاننا أن نكون ابطالاً نهاية الموسم.



وتابع: نعمل بشكل جيد مع كيكي سيتين ولدينا طموح كبير لانتزاع الصدارة في المباريات القادمة عن طريق تقديم أداء قوي.



واضاف: قادرين على إنهاء الموسم في الصدارة وخطف المركز الأول من ريال مدريد لدينا الوقت ولدينا المباريات والفريق يتحسن، قد يكون هذا أفضل موسم لي في برشلونة، أنا سعيد جداً بما يحدث لي.

- خدعة ريال مدريد الجديدة ضد برشلونة في الكلاسيكو

يواجه نادي ريال مدريد نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم 1 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني.



كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو ضد برشلونة في حال حصوله على البطاقة الصفراء ضد ليفانتي في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.



وقالت الصحيفة: "ميندي ظهير ريال مدريد في رصيده 4 بطاقات صفراء وقد يتعمد الحصول على بطاقة صفراء خامسة ضد سيلتا فيجو في الجولة القادمة، وذلك حتى يغيب عن زيارة ليفانتي ويكون متاحاً لخوض الكلاسيكو".

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- مدافع ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم 1 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو ضد برشلونة، وذلك في حال حصوله على البطاقة الصفراء ضد ليفانتي في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.



وقالت الصحيفة: "ميندي ظهير ريال مدريد في رصيده 4 بطاقات صفراء، وقد يتعمد الحصول على بطاقة صفراء خامسة ضد سيلتا فيجو في الجولة القادمة، وذلك حتى يغيب عن زيارة ليفانتي ويكون متاحاً لخوض الكلاسيكو".

- 6 أسئلة تدور في عقل زيدان بعد عودة هازارد

يعود البلجيكي إيدين هازارد للمشاركة مع فريقه ريال مدريد بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "يعود هازارد لعشب الملعب بعد غياب أكثر من شهرين".



وتابعت: "البلجيكي الذي كان متألقا وبدأ بالانسجام رفقة زملائه لدرجة أن الجميع أحس بتلك الهالة وذلك الضوء الذي صاحبه في تشيلسي، لكن كل ذلك توقف بعد تدخل مونييه على مفصل قدمه".



وواصلت: " قبل إصابته قدم مباراة مذهلة ضد سوسيداد و50 دقيقة رائعة أمام باريس، سرعة، تفجر ولعبٌ عموديٌ يخدم أسلوب زين الدين زيدان الذي بغياب البلجيكي تعيَّن عليه العودة لحديقته وتغيير مواقع بعض أزهاره لتغطية غياب هازارد".



وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد: "الآن بعودته تطفو عدة أسئلة للسطح. هل ستغير عودة هازارد تشكيلة زيدان؟ هل ستعود ثلاثية بيل، بنزيما وهازارد؟ ماذا سيحدث لفينيسوس المتطور مؤخرا؟ وماذا عن إيسكو المتوهج؟ هل سيعود زيدان للعب بخماسي خط مجددا؟ ماهي التشكيلة المفضلة: 4/3/3 أو 4/4/2؟".



واختتمت: " لعب زيدان بأكثر من خطة وبلاعبين مختلفين، هازارد قادرٌ على اللعب في جميعها بلا مشاكل، مع الأخذ بالاعتبار الآن أن عيادة المصابين شبه فارغة، من المستبعد لعب خماسي وسط إلا لو كان هازارد الخامس بما أنه هجين بين مركزي الهجوم والوسط".

- رغم تألقه.. زيدان يدرس الإطاحة بنجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو بالليجا يوم الأحد المقبل.



ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن زيدان يفضل أن يكون أحد أجنحته قويا دفاعيا، ولذلك قد يلجأ لجاريث بيل.



وتابعت الصحيفة : "إيسكو المتوهج مؤخرا فتحوم الشكوك حول مصيره، خاصة لتشابه أسلوب لعبه مع إيدين هازارد".



واختتمت: "قد نشاهد 4/4/2 مثل مباراة أوساسونا وبدلا عن بيل-بنزيما في الهجوم، سنشاهد هازارد-بنزيما وخلفهما إيسكو مصحوبا بثلاثي خط الوسط".

- ريال مدريد يتلقى نبأ سار بشأن نجم الفريق

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني نبأ سار بشأن واحد من نجوم الفريق وعودته من الإصابة التي كان يعاني منها.



وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد سيعود لتدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة.



وأشارت التقارير إلى أن هازارد سيتدرب بشكل منفرد يومي الإثنين والثلاثاء وبعد ذلك سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق.



وكان هازارد قد تعرض إلى إصابة قوية في الساق خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا وغاب على أثرها منذ يوم 26 نوفمبر الماضي.



وحسب ما كشفته التقارير الصحفية فإن إيدين هازارد من الممكن أن يظهر في مباراة سيلتا فيجو القادمة في بطولة الدوري الإسباني ويخوضها بشكل طبيعي إذا قرر زيدان الاعتماد عليه في هذا اللقاء.