رياضة | خالد الغندور لـ "أوباما": ستكون مفتاح الفوز بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور لـ "أوباما": ستكون مفتاح الفوز بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب خالد الغندور نجم الزمالك السابق من يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق بضرورة التركيز الشديد في لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن أوباما يتعرض لحملة في الفترة الأخيرة والهجوم عليه بشكل مستمر، مطالبًا اللاعب بعدم التفكير في الأمر ويكون رده داخل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أن أوباما دوره مهم مع الفريق وسيكون مفتاح الفوز بالسوبر الإفريقي لما يمتلكه من خبرات وشخصية داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح أن جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق في الفترة الماضية أجمعوا على أمر واحد فقط وهو الدفع بأوباما بصورة أساسية.