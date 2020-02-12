رياضة | عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"واجهنا فريق صعب، ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول كان من الصعب الوقوع فيها".
وأوضح :"الهدف الأول التغطية كانت سيئة والهدف الثاني الخطأ من لاعبيتنا أيضًا ونحن من منحناهم الكرة".
وأشار :"أخذنا وقت كبير في التحضير وارتكبنا أخطاء، لا نزال في مرحلة تعليم اللاعبين".
وأردف :"لم يحالفنا التوفيق في الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل ولو هدف، ولكن النصيب حرمنا من ذلك".
وأضاف :"مبروك لنادي بيراميدز وهاردلك للمقاولون المقاولون، ما قدمناه إجمالا في الدور الأول مقبول بالنسبة لي، وكان من الممكن أن نكون أفضل".
وواصل :"علينا الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها وإن شاء الله القادم يكون أفضل لنا".
وزاد :"في المجمل العام في 17 مباراة فزنا في 10 مباريات وتعادلنا في مباراتين وخسرنا في مباريات وأتمنى في الدور الثاني أن نواصل العمل".
وأشار :"كنت أتمنى أن ننهي الدور الأول مثلما بدأنا، كان لدينا غيابات في الفريق اليوم، وعلينا الاستفادة جيدًا في الفترة المقبلة"
وأردف :"في الدور الثاني جميع المباريات صعبة وأتمنى تجميع نفس عدد النقاط التي جمعناها في الدور الأول".
وأتم حديثه :"أمامنا مباراة هامة وصعبة في كأس مصر، وسنسعى للتجهيز لها".