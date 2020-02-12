رياضة | عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حزنه عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"واجهنا فريق صعب، ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول كان من الصعب الوقوع فيها".

وأوضح :"الهدف الأول التغطية كانت سيئة والهدف الثاني الخطأ من لاعبيتنا أيضًا ونحن من منحناهم الكرة".

وأشار :"أخذنا وقت كبير في التحضير وارتكبنا أخطاء، لا نزال في مرحلة تعليم اللاعبين".

وأردف :"لم يحالفنا التوفيق في الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل ولو هدف، ولكن النصيب حرمنا من ذلك".

وأضاف :"مبروك لنادي بيراميدز وهاردلك للمقاولون المقاولون، ما قدمناه إجمالا في الدور الأول مقبول بالنسبة لي، وكان من الممكن أن نكون أفضل".

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وواصل :"علينا الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها وإن شاء الله القادم يكون أفضل لنا".

وزاد :"في المجمل العام في 17 مباراة فزنا في 10 مباريات وتعادلنا في مباراتين وخسرنا في مباريات وأتمنى في الدور الثاني أن نواصل العمل".

وأشار :"كنت أتمنى أن ننهي الدور الأول مثلما بدأنا، كان لدينا غيابات في الفريق اليوم، وعلينا الاستفادة جيدًا في الفترة المقبلة"

وأردف :"في الدور الثاني جميع المباريات صعبة وأتمنى تجميع نفس عدد النقاط التي جمعناها في الدور الأول".

وأتم حديثه :"أمامنا مباراة هامة وصعبة في كأس مصر، وسنسعى للتجهيز لها".