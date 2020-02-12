لوفرين: نريد ان نصبح احد اعظم الفرق في التاريخ

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أكد اللاعب الدولي الكرواتي لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​ديان لوفرين​ أن يكرر الريدز ما فعله ​برشلونة​ الإسباني، وأن يصبحوا أحد أعظم الفرق في التاريخ.

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ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات لوفرين التي اتت كالاتي: "كنت هنا منذ البداية مع كلوب، واستغرق الأمر بعض الوقت، سنتين أو ثلاث سنوات لبناء كل شيء".

وأضاف: "دعونا نقول أننا في الموسم الماضي أخطأنا بنقطة واحدة، الأن نفهم بعضنا البعض، ما نحتاج إليه وما نريده، وأريد بشكل خاص أن تتذكرنا الجماهير مثل فريق برشلونة الذي فاز في أربع سنوات بحوالي 20 بطولة".

واختتم: "أعتقد أننا نستطيع أن نفعل هذا الأمر وأريد أن يتم تذكرنا كواحد من أفضل الفرق التي لعبت، ليس فقط لهذا العام، ولكن لسنوات عديدة".