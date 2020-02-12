الامارات | «أبوظبي للكايت سيرف» تنطلق غداً.. ورفع الجوائز إلى 100 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للكايت سيرف» تنطلق غداً.. ورفع الجوائز إلى 100 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للكايت سيرف على كورنيش العاصمة وتستمر حتى السبت المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها مائة ألف دولار. وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة الكايت سيرف عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقد أمس، بمقر المجلس بمدينة زايد الرياضية.

حضر المؤتمر الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ماجد المهيري، والأمين العام للاتحاد العالمي للكايت سيرف ماركوس سشتوند.

ويشارك في المنافسات 60 متسابقاً من أكثر من 12 دولة، من بينهم ثلاثة إماراتيين، هم: عبدالعزيز المرزوقي وسهيل المري وأحمد بطي.

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ووجّه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعم سموه للرياضة بشكل عام، ولمختلف الأحداث التي تقام في أبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس يقدم كل سبل الدعم من أجل إنجاح البطولة.

وقال: «الحدث مهم لاسيما أنه يساهم في مزيد من الانتشار للعبة، كما أنه يعد احتكاكاً قوياً للمشاركين الثلاثة من الإمارات».

وأعلن الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان عن رفع قيمة الجوائز المخصصة للبطولة إلى مائة ألف دولار، وقال: «بكل تأكيد الجوائز المالية تعد حافزاً مهماً للغاية في بث الحماس في نفوس ممارسي هذه الرياضة، وهذا المبلغ سيساهم في مزيد من النجاح للبطولة».

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العالمي للكايت سيرف أن أبوظبي تضيف دوماً المزيد من الإبداع والنجاح لمختلف الأحداث التي تقام على أرضها.