الامارات | تغييرات بمسارات «طواف الإمارات» لضمان التنوّع في التضاريس والمعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بمسارات «طواف الإمارات» لضمان التنوّع في التضاريس والمعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ«طواف الإمارات» إجراء تعديلات على مسارات الدرّاجين في النسخة الثانية من «طواف الإمارات»، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط. وقالت في بيان صحافي، إن ذلك جاء بهدف ضمان تحقيق التنوّع والتوازن في مراحل الطواف السبع، وبما يتناسب مع جميع الدرّاجين والفرق العالمية المشاركة.

وتبدأ المرحلة الأولى من طواف الإمارات 23 الجاري بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148 كم، وتتميز بالطبيعة الصحراوية للتضاريس في معظمها، باستثناء بعض المناطق داخل مدينة دبي.

وينطلق بعدها الدرّاجون من «ذي بوينت» في نخلة جميرا، إلى القدرة (بطريقها المخصص للدراجات)، ثم المرور بمنطقة صحراوية قبل العودة ثانيةً إلى المدينة، والوصول إلى خط النهاية بمسافة قصيرة. وتتميز الطرق التي يسلكها الدرّاجون بكونها شوارع واسعة ومعبدة جيداً. في حين تنطلق المرحلة الثانية «حتا – سد حتا» 24 الجاري لمسافة 168 كم، وتبدأ من جبال الحجر من حتا (قرية تراثية) ثم المرور عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموجاتها المتواصلة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة يلتف المسار عائداً نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي وينعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا.

يتضمن هذا الامتداد من المسار على تجاوز طريقين صاعدين قصيرين مع منحدرات بنسبة 10%، بالإضافة إلى المرور في سلسلة معابر من الإسمنت، ثم يقطع المسار حتا قبل الوصول إلى الصعود النهائي الصعب لسد حتا والذي تبلغ نسبة انحداره 17%.

وتمتد مرحلة الإمارات الثالثة، التي تنطلق يوم 25 الجاري «المرموم – جبل حفيت» لمسافة 184 كم، وتربط بين دبي وأبوظبي. وبعد مغادرة القدرة، يمر المسار في الصحراء على طرق طويلة مستقيمة إلى أن يصل إلى العين، حيث يمر الدرّاجون بالكثير من معالم المدينة، بما في ذلك بعض الأجزاء المشتركة مع المرحلة 5.

ويستمر المسار نحو المبزرة الخضراء ليبدأ الصعود الأخير إلى جبل حفيت بطول 10 كيلومترات، وينحدر نحو 8-9%، ويصل ذروته عند 11% على بعد ثلاثة كيلومترات من خط النهاية.

وفي المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، لمسافة 173كم، والتي ستنطلق 26 الجاري، يتحوّل الممشى الشهير الذي يتخلل شوارع دبي إلى مسار مفضل للسباقات، وبعد الانطلاق من حديقة زعبيل، تنضم هذه المرحلة إلى المسار النظامي الذي يمر عبر معالم مشهورة مثل حديقة مشرف وموتور سيتي قبل الوصول إلى «سيتي ووك»، وهي مخصصة لأسرع المتسابقين.

وبالمرحلة الخامسة «العين» لمسافة 162 كم، التي ستقام 27 الجاري، وهي المرحلة الجبلية الكلاسيكية التي ظهرت بشكل منتظم في طواف أبوظبي السابق، تتكون من مسار مألوف يدور حول العين ويمر بالعديد من المعالم المهمة (حديقة العين للحيوانات، القطارة، هيلي، واحة العين)، إلى أن يصل إلى المبزرة الخضراء حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات حتى يصل إلى خط النهاية.

أما في المرحلة السادسة الصحراوية «أدنوك» لمسافة 158 كم، تنطلق 28 الجاري، ويبدأ المسار من الرويس قاطعاً طريق E11 بأكمله، ويمتد ما بين البحر وحتى أطراف الصحراء، ويحافظ أول جزء من المسار على استقامته مسافة 60 كيلومتراً قبل دخول المحطة الأخيرة وهي مضمار المرفأ الذي يبلغ طوله 18.9 كيلومتراً والدوران به ثلاث مرات.

Advertisements

وتتبع المرحلة السابعة والختامية «أبوظبي» لمسافة 127 كم، التي تقام 29 الجاري، المسار الكلاسيكي لطواف أبوظبي «سابقاً» حول المدينة، بعد الانطلاق من جزيرة المارية، ويسلك الدراجون أول جزء من المسار على امتداد الشارع الذي يربطها بجزيرة ياس، ومن مرسى ياس يتجهون نحو الراحة مروراً بالمسجد الكبير ثم يعودون نحو مرسى ياس عبر مدينة خليفة. ويمرّ المسار بجزيرة السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي والكورنيش قبل أن يصل إلى كاسر الأمواج في أبوظبي، حيث يبدأ سباق السرعة نحو خط النهاية.

المراحل الـ7 لـ«طواف الإمارات»:

1- «واحة دبي للسيليكون».

2- «حتا – سد حتا».

3- «المرموم – جبل حفيت».

4- «بنك الإمارات دبي الوطني».

5- «العين».

6- «أدنوك».

7- «أبوظبي».