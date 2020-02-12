الامارات | مدرب حراس الجزيرة يزور فريقه السابق أرسنال في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الجزيرة يزور فريقه السابق أرسنال في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل مدرب حراس مرمى فريق الجزيرة، الإسباني مانويل ألمونيا، عدم وجود أي استحقاقات لفريقه ليسجل زيارة إلى معسكر فريقه السابق، أرسنال الإنجليزي، الذي اختتم أمس معسكراً تحضيرياً أقامه في دبي تحضيراً للاستحقاقات المتبقية له في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد بجانب الدوري الأوروبي.
ونشر الحارس السابق لفريق أرسنال عبر «انستغرام» صورة جمعته مع المدرب الحالي لأرسنال، مواطنه ميكيل أرتيتا، وقال: «أظهر هذا الرجل سلوكيات التدريب وهو يعمل بشكل رائع مع الفريق دون أدنى شك»، كما نشر صورة أخرى مع زميله السابق، فريدي ليونبيرغ، وقال: «أعلم أن الوقت يمر بسرعة، سعيد بلقائك مجدداً».
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