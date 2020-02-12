الامارات | «تنفيذي اليوم الرياضي الوطني» يناقش آلية التسجيل الإلكتروني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني خلال اجتماعه أول من أمس، بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، آخر التحضيرات والاستعدادات لانطلاق
الحدث المجتمعي الذي يستقطب مختلف الفئات العمرية، من كل الجهات والهيئات والدوائر على مستوى الدولة، ويُقام 5 مارس المقبل.
وترأس الاجتماع الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، بحضور أعضاء فريق
العمل. وناقشوا آلية التسجيل على الموقع الإلكتروني (uaesportsday.ae)، التي جاءت على رأس محاور الاجتماع، وذلك للتعرف إلى طرق إضافة الفعاليات المختلفة ومواقعها الجغرافية وعدد المشاركين فيها، وبحث كل التسهيلات التي يوفرها الموقع للراغبين في المشاركة، بالإضافة
إلى استعراض العروض المرئية المقدمة من أعضاء فريق العمل.
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