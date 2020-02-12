الامارات | حمدان بن محمد يشهد تألق «العاصفة» و«الرئاسة» في هجن المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تألق «العاصفة» و«الرئاسة» في هجن المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، إذ يختتم اليوم المهرجان بإقامة 4 سباقات لهجن أبناء القبائل للتنافس على كأسي ولي عهد دبي وخنجري الزمول المفتوح والإنتاج.

وتمكنت «فزعة» المملوكة لهجن الرئاسة من الفوز بلقب الشوط الرئيس للحول المحليات تحت قيادة المضمر علي الوهيبي، الذي قادها إلى الصدارة بزمن 12:15:5 دقيقة، بينما احتاجت مطية هجن الرئاسة الأخرى «الفارعة» لتوقيت 12:16:0 دقيقة لتهدي مضمرها سلطان محمد الوهيبي صدارة الحول المهجنات.

وجاء ظهور هجن العاصفة قوياً من خلال الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات، إذ استطاع «شاهين» أن يتألق بزمن 12:43:8 دقيقة، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، بينما قاد مختار عبدالملك «مزعل» المملوك للشيخ محمد بن بطي آل حامد لصدارة الزمول المهجنات في الشوط الرابع بزمن 12:45:1 دقيقة.

وبالنسبة إلى الأشواط الصباحية، فقد أقيم أربعة عشر شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وتم تقسيم السباقات على مسافة ثمانية كيلومترات بين المحلية والمهجنة، وكانت «الشاهينية» الفائزة بلقب الشوط الأول للحول المحليات في توقيت 12:24:9 دقيقة، أما الشوط الثاني للحول المهجنات فعاد إلى «شواهين» بالشعار الأحمر لهجن الرئاسة تحت قيادة أحمد الخيلي، وسجلت 12:19:0 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، تألقت هجن الرئاسة، من خلال الفوز في الزمول المحليات، بعد أن قاد علي جميل الوهيبي «شاهين» بزمن 12:49:0 دقيقة، وتألق «مبهر» ليهدي هجن الرئاسة ومضمره محمد المهيري لقب الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن 13:03:8 دقيقة.

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من جهة أخرى يصل المهرجان اليوم إلى محطته الختامية، إذ سيكون الموعد مع الرمزين الأهم، وهما سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الأول والرابع، وسيحصل الفائز بالسيف على جائزة ثلاثة ملايين درهم، بينما خصصت 800 ألف درهم للمركز الثاني، و500 ألف درهم للثالث، و300 ألفا للرابع، و200 ألفا للخامس.

في المقابل سيكون التنافس على خنجري الزمول المفتوح والانتاج من خلال الشوطين الثاني والثالث، ويحصل الفائز على مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والثالث على 400 ألف درهم، أما الفائز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، و150 ألف درهم للخامس.

للإطلاع جدول سباقات وجوائز اليوم الختامي من مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2020، يرجى الضغط على هذا الرابط.

• تمكنت «فزعة» المملوكة لهجن الرئاسة من الفوز بلقب الشوط الرئيس للحول المحليات.

• توج «شاهين» لهجن العاصفة بلقب الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات.