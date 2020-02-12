الامارات | شباب الأهلي والشارقة أمل الإمارات في جولة دبي الدولية للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والشارقة أمل الإمارات في جولة دبي الدولية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات ناديا شباب الأهلي والشارقة، أمل الإمارات في الحصول على نتائج جيدة خلال المشاركة في جولة دبي ضمن الدوري العالمي للكاراتيه «البرميرليغ» والتي تنطلق غداً، حيث سيمثل الناديان الإمارات، في مسابقة «الكاتا» جماعي، في حين اقتصرت المشاركة في فردي الكوميتيه على لاعب المنتخب أحمد باصليب في وزن تحت 67 كيلوغراماً. وتستضيف صالة نادي الوصل المنافسات حتى الأحد المقبل.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، المنسق العام والمدير الفني لجولة «دبي» حميد شامس لـ«الإمارات اليوم»: «التصنيف العالمي كان عاملاً أساسياً في المشاركين بجولة دبي، ونأمل أن يحقق لاعبو الإمارات نتائج إيجابية في بطولة يشارك فيها نخبة أبطال العالم، خصوصاً أن الجميع يرغب في تعزيز تصنيفه الدولي من النقاط للتأهل إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو».

وأضاف: «أكملت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات، ونحرص على تقديم نسخة استثنائية جديدة والحفاظ على النجاحات المكتسبة التي جعلت الاتحاد الدولي يضع ثقته في دبي لتنظيم كأس العالم نوفمبر المقبل».