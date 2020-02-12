الامارات | تريش: مشواري مع الوصل لن يتأثر بغيابي عن المباريات 7 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن تريش: مشواري مع الوصل لن يتأثر بغيابي عن المباريات 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، الألماني كريستيان تريش، أن البرازيلي لوكاس غالفاو كان وراء إقناعه باللعب مع الوصل في الانتقالات الشتوية، مبدياً سعادته بكونه أول لاعب ألماني يلعب في الدوري الإماراتي.

وعن احتمال تأثر مشواره مع الفريق لغيابه الطويل عن الملاعب، قال في تصريح صحافي: غيابي 7 أشهر عن المباريات قبل التحاقي بالوصل لن يؤثر في مشواري. مشيراً إلى أنه سيحتاج فترة بسيطة من التدريبات والمباريات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

وقال تريش إن غالفاو لعب إلى جانبه في فريق أنغلوشتات الألماني، وإنه بمجرد حصوله على عرض الوصل اتصل باللاعب البرازيلي الذي شجعه على الانتقال إلى «الفهود». وقال إنه وجد أجواء مشجعة، وأن الدوري الإماراتي يتطور بشكل كبير، ويضم مجموعة من اللاعبين البارزين المحليين والأجانب. وعن مشاركته أمام الوصل في الجولة 16 للدوري، ساعات بعد وصوله، قال: أكدت للمدرب جاهزيتي رغم أنني لم أتدرب كثيراً. وقال كذلك إنه مطلع على بقية الاندية، ويعرف الكثير عن فريق العين الذي يلتقيه الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة. وقال: أمر جيد أن يكون لدي علم بأسماء الأندية، وأن أعرف هوية الفريق الذي سنلعب معه في المباراة المقبلة، إذ إنني بالفعل بعدما تلقيت العرض من الوصل جمعت معلومات عن الدوري، وأعلم أن مباراتنا أمام العين ستكون صعبة. يذكر أن تريش سبق أن لعب 10 مباريات لمنتخب ألمانيا بين 2009 و2011.

• أكد أن غالفاو كان وراء موافقته السريعة على اللعب للوصل.