الامارات | سيمونا هاليب تنشد اللقب الثاني في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيمونا هاليب تنشد اللقب الثاني في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك الرومانية سيمونا هاليب في بطولة سوق دبي الحرة، التي تُستهل ببطولة السيدات خلال الفترة من 17 إلى 22 الجاري، تليها بطولة الرجال من 24 إلى 29 من الشهر نفسه، وتتطلع المصنفة الثانية عالمياً إلى استعادة اللقب الذي تُوجت به عام 2015.

من جانبه، أكد مدير بطولة دبي صلاح تهلك في تصريحات صحافية: «لم نفاجأ بحصول سيمونا نهاية الموسم الماضي على جائزة اللاعبة المفضلة لجمهور الرابطة الدولية لمحترفات التنس للسنة الثالثة على التوالي، نظراً لروحها التنافسية وتعاملها الودي، ومن دون شك ستكون مرشحة قوية لنيل لقبها الثاني في دبي».