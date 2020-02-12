الامارات | أرسنال يختتم معسكره في دبي بضيافه «طيران الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يختتم معسكره في دبي بضيافه «طيران الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق أرسنال الإنجليزي معسكره التدريبي الشتوي في دبي، وعاد، أمس، إلى لندن على إحدى رحلات «طيران الإمارات».

وقال بيان صحافي صادر من «طيران الإمارات»، التي استضافت معسكر أرسنال في دبي: «عقب اختتام معسكرهم التدريبي المكثف، أول من أمس، انطلق (المدفعجية) في رحلة سفاري صحراوي، نظمتها شركة (المغامرات العربية) التابعة لـ(طيران الإمارات)، واستمتعوا خلالها بركوب سيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية تقليدية وعشاء عربي».

وقال البيان: «استمتع لاعبو الفريق مع زملائهم وعائلاتهم بجولات في مدينة دبي ومعالمها الشهيرة عالمياً، وقد أسهمت مناطق الجذب السياحي والشواطئ الرملية الرائعة، والطقس الدافئ والعمارة الحديثة، في جعل دبي الوجهة المفضلة لأكثر من 16 مليون زائر العام الماضي».

وجاء في البيان: «تعد العلاقة بين (طيران الإمارات) وأرسنال واحدة من أقوى الشراكات الرياضية وأكثرها شهرة على مستوى العالم، كما أن (طيران الإمارات) هي الشريك الأطول مدةً لأرسنال، حيث تعود علاقتهما إلى عام 2006، وتطورت هذه الشراكة منذ ذلك الحين حتى أصبحت (طيران الإمارات) الراعي الرسمي للنادي، بالإضافة إلى تسمية استاد أرسنال باسم (استاد الإمارات) حتى عام 2028».