شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الترجى.. تاريخ حافل للزمالك فى السوبر الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراته المرتقبة أمام نظيره الترجى التونسى بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة المقبل، على لقب كأس السوبر الإفريقى نسخة 2020.

ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية فى نسختها الماضية وتفوقه فى المباراة النهائية على فريق نهضة بركان المغربى، بينما يلعب الترجى السوبر بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالى، على حساب الوداد البيضاوى المغربى.

الزمالك يعتبر أول فريق مصرى وعربى يُتوج بلقب كأس السوبر، بعدما ظفر به فى نسخة 1994 جنوب إفريقيا على حساب مواطنه الأهلى، كما يعتبر الفارس الأبيض أول من احتفظ باللقب مدى الحياة بعد التتويج به فى 3 نسخ هى 1994 على حساب الأهلى و1997 فى مواجهة المقاولون العرب و2003 بعد الفوز على الوداد البيضاوى المغربى بثلاثية تاريخية فى القاهرة.

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ولم يحالف الحظ فريق نادى الزمالك فى تحقيق سوبر رابع يضاف إلى رصيده، وذلك بخسارة اللقب فى عام 2001 على يد هارتس أوف أوك فى غانا، بعدما تُوج بطل مصر بلقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2000 على حساب كانون ياوندى الكاميرونى.

أما الترجى التونسى فاستطاع التتويج بالسوبر فى مناسبة وحيدة من بين 4 مرات نافس خلالها على اللقب، وذلك فى عام 1995 بالإسكندرية بعد الفوز على موتيما بيمبى الزائيرى بثلاثية، بينما خسر اللقب فى نسخ 1998 على يد أسيك الإيفوارى و2012 فى مواجهة المغرب الفاسى و2019 على يد الرجاء البيضاوى المغربى.

وكان قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا بنسختها الجارية قد أوقعت الفريقين وجهًا لوجه أيضًا، حيث يلتقيان بنظام الذهاب والإياب بعد مباراتهما بقطر على لقب السوبر الإفريقى.

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك بالترجى بملعب المنزه فى الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من دورى أبطال إفريقيا نسخة 2005 وتمكن الزمالك يومها من انتزاع انتصار ثمين من قلب تونس بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين حملا توقيع حازم إمام وجونيور.

ويسعى الزمالك لرفع عدد ألقابه القارية للرقم 13 بعدما حقق لقب دورى الأبطال 5 مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة والكونفدرالية مرة واحدة، والسوبر الإفريقى 3 مرات وبطولة الأفروأسيوى مرتين.