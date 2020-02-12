شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريزمان قد يكون ضحية برشلونة من اجل استعادة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 افادت تقارير صحفية فرنسية ان نادي ​برشلونة​ يرغب في اجراء صفقة تبادلية من اجل استعادة نجم فريق ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​نيمار​ دا سيلفا إلى "الكامب نو"، في الصيف المقبل.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن النادي الكتالوني يرغب باجراء صفقة تبادلية حيث يتم نقل اللاعب الفرنسي في صفوف نادي برشلونة ​انطوان غريزمان​ الى باريس سان جيرمان مقابل ان يعود البرازيلي نيمار الى الفريق المدريدي، وفي حال عدم اقتناع الإدارة الباريسية، فسوف يتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل للبارسا الصيف الماضي، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب نيمار.

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