شكرا لقرائتكم عمر ياسين: فيورنتينا ينافس الأهلي على ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على فضائية "النهار": "فيورنتينا دخل في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على توقيع رمضان صبحي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته في النادي الأهلي".

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